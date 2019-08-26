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Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde babasının isteğini geri çevirmeyen damat Batuhan Özdemir, gelini baba evinden almaya eski geleneklere göre ata binerek gitti.Safranbolu ilçesinde yaşayan Batuhan Özdemir kız arkadaşı Cansel Bakal ile hayatını birleştirme kararı aldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde babasının isteğini geri çevirmeyen damat Batuhan Özdemir, gelini baba evinden almaya eski geleneklere göre ata binerek gitti.
Safranbolu ilçesinde yaşayan Batuhan Özdemir kız arkadaşı Cansel Bakal ile hayatını birleştirme kararı aldı. Damat Özdemir’in babası Hüsnü Özdemir, düğünde gelinini baba ocağından araç yerine ata bindirerek çıkarmak istediğini söyledi. Babasının isteğini kırmayan Batuhan Özdemir Esentepe Mahallesi’ndeki evinden atına binerek, davul zurna eşliğinde gelini almaya gitti. Gelin Cansel Bakal’ı baba ocağından dualarla çıkaran damat, eşini ata bindirdikten sonra evlerinin önüne kadar götürdü. Vatandaşlar da cep telefonları ile bol bol video ve fotoğraf çekti.
Gelini baba ocağından atla alan damat Batuhan Özdemir, eskiyi canlandırmanın ve Türk geleneklerini yaşatmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Gelin Cansel Bakal ise gelinlikle ata binmenin değişik bir duygu olduğunu ifade etti.
Damadın babası Hüsnü Özdemir’i ziyaret için Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen Makota Kayimbi Rocky ve Mima Nono Nongo Baali ile çocukları da düğünde renkli görüntüler oluşturdu.

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti

Damat gelini almaya otomobil yerine atla gitti
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