HABER

Damat'tan uçan ceketler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Damat'tan uçan ceketler

İSTANBUL (AA) - Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

Damat açıklamasına göre, tasarım, inovasyon ve dikiş kalitesinin bir araya geldiği en uç nokta olan Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler, "Yeni Lüks" ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor. İlk giyildiği andan itibaren farkı hissedilen "ultra hafif" ceketler, tüm gün takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Almanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından 'cinayet' iddiasıAlmanya'da tren garında ölü bulunan Mert'in babasından 'cinayet' iddiası
Çanakkale’de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destekÇanakkale’de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
damat uçan ceket

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.