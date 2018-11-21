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Danimarka'da Türk yazara infaz! Kitap tanıtımından hemen sonra öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 06:01 | Son Güncelleme

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırıya uğrayan radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar öldü.

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS GEÇEN YIL ALARM TELEFONU VERMİŞ

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.
Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu.

Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kopenhag Los Guerreros Nedim Yaşar

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