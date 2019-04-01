HABER

Danimarkalı DSV, İsviçreli rakibini 4,6 miyar dolara satın alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Satın alma başarıyla gerçekleşirse, DHL, Kuehne & Nagel ve DB Schenker’dan sonra yıllık 18 milyar dolar satış geliri ve 60 bin çalışanla dünyanın en büyük dördüncü nakliye şirketi oluşacak

BERLİN (AA) - Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından Danimarka merkezli DSV, İsviçreli rakibi Panalpina Welttransport Holding’i 4,6 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

DSV’den yapılan açıklamada, Panalpina Welttransport, DSV'nin hisse başına yaklaşık 196 İsviçre Frangı (197 dolar veya hisse başına 2,375 DSV hissesi) teklifini kabul etti.

Satın alma başarıyla gerçekleşirse, DSV Panalpina A/S ismini alacak yeni şirket, DHL, Kuehne & Nagel ve DB Schenker’dan sonra yıllık 18 milyar dolar satış geliri ve 60 bin çalışanla dünyanın en büyük dördüncü nakliye şirketi oluşacak.

Panalpina’nın en büyük hissedarı Ernst Gohner Vakfı'nın DSV'nin toplamda 4,6 milyar dolarlık satın alma teklifini desteklediği belirtildi. DSV’nin 15 Şubatta hisse başına 180 İsviçre Frangı önerisini vakıf geri çevirmişti.

Açıklama sonrasında Panalpina’nın hisseleri yüzde 15, DSV’nin hisseleri de yüzde 2’den fazla yükseldi.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Manisa'da Cumhur İttifak'ı büyükşehir ve 13 ilçeyi kazandıManisa'da Cumhur İttifak'ı büyükşehir ve 13 ilçeyi kazandı
Bilecik İl Genel Meclis üyeleri belli olduBilecik İl Genel Meclis üyeleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSV Panalpina Welttransport Holding’ satın alma

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.