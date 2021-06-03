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Danimarkalı gazeteci canlı yayında ilişkiye girdi, açıklaması şaşkına çevirdi: Benim için doğal bir şey

03.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte yeniden açılan swinger kulüpleri hakkında haber yapmaya giden Danimarka'da radyocu Louise Fischer, swinger kulübünde (eş değiştirme) üyelerden biriyle canlı yayında sırasında cinsel ilişkiye girerek herkesi şaşkına çevirdi.

Danimarkalı gazeteci canlı yayında ilişkiye girdi, açıklaması şaşkına çevirdi: Benim için doğal bir şey

26 yaşındaki gazeteci Louise Fischer, Danimarka’da salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte yeniden açılan swinger kulüpleriyle (eş değiştirme) ilgili yayın yapmak üzere Kophenag yakınlarındaki Swingland’e gitti. Kulüptekilerle röportaj yaptığı sırada erkeklerden biri Fischer’a katılmasını teklif etti. Daveti kabul eden genç gazeteci, hem 'bu ilginç deneyimi' yaşadı hem dinleyicilere yaşattı.

Radio4 isimli kanalın gündüz kuşağında yer alan ve birkaç dakika süren cinsel ilişki ise tartışma konusu oldu. Radyo, Twitter hesabından kaydı yayınlayarak, "Swinger kulüpleri açılırken Radio4 oradaydı. Uyarı: Hem muhabirimiz hem konuklarımız için sıcak ve ıslaktı" paylaşımında bulundu.

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''BENİM İÇİN DOĞAL BİR ŞEY''

Röportaj sırasında seks yapmayı önceden planlamadığını belirten Fischer, "Benim için doğal bir şeydi. Herkesin erişimi olmayan bir dünyanın içinden fikir vermek işimin parçası. Benim dahil olmam başta konuşma konusunda pek istekli olmayan konukların da rahatlamasını sağladı. Dünyalarının bir parçası olarak güven inşa ettim" ifadelerini kullandı.

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Oldukça ses getiren bu haber sonrası Bild gazetesine konuşan Fischer, tepkilerin çoğunun olumlu olduğunu söylerek, "İnsanlar çok cesur bir hareket olduğunu düşündü. Bazılarıysa gazetecilik anlamında sınırı aştığımı söyledi. Annem çok eğlenceli olduğunu düşündü, babam da 'cool' buldu" dedi.

Erkek arkadaşı olmayışının işini kolaylaştırdığını söyleyen Fischer, hayatının en iyi seksi olmasa da müthiş bir deneyim olduğunu, kulüpteki erkeklerin çok kibar ve düşünceli davrandığını, kendisini tanrıça gibi hissettiğini anlattı.

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