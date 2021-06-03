Danimarkalı gazeteci canlı yayında ilişkiye girdi, açıklaması şaşkına çevirdi: Benim için doğal bir şey

26 yaşındaki gazeteci Louise Fischer, Danimarka’da salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte yeniden açılan swinger kulüpleriyle (eş değiştirme) ilgili yayın yapmak üzere Kophenag yakınlarındaki Swingland’e gitti. Kulüptekilerle röportaj yaptığı sırada erkeklerden biri Fischer’a katılmasını teklif etti. Daveti kabul eden genç gazeteci, hem 'bu ilginç deneyimi' yaşadı hem dinleyicilere yaşattı.

Radio4 isimli kanalın gündüz kuşağında yer alan ve birkaç dakika süren cinsel ilişki ise tartışma konusu oldu. Radyo, Twitter hesabından kaydı yayınlayarak, "Swinger kulüpleri açılırken Radio4 oradaydı. Uyarı: Hem muhabirimiz hem konuklarımız için sıcak ve ıslaktı" paylaşımında bulundu.

''BENİM İÇİN DOĞAL BİR ŞEY''

Röportaj sırasında seks yapmayı önceden planlamadığını belirten Fischer, "Benim için doğal bir şeydi. Herkesin erişimi olmayan bir dünyanın içinden fikir vermek işimin parçası. Benim dahil olmam başta konuşma konusunda pek istekli olmayan konukların da rahatlamasını sağladı. Dünyalarının bir parçası olarak güven inşa ettim" ifadelerini kullandı.