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Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli ve kaç yaşında?

01.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levent Barış Tüfenkci, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli ve kaç yaşında?

Levent Barış Tüfenkci günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Danıştay üyeliğine seçildi. Peki Danıştay üyesi Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar ile Tüfenkci'nin biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

LEVENT BARIŞ TÜFENKCİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Levent Barış Tüfenkci, 30 Mart 1971'de Malatya'da doğdu.

Levent Barış Tüfenkci, ilk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne giren Levent Barış Tüfenkci 1991 yılında buradan mezun oldu.

7 Aralık 1994'te Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başlayarak, sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

13 Mart 2017 tarihinde HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

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Danıştay
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