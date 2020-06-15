HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dans renk: Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Dans renk: Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Samsung ve Samsung Galaxy S20+ odağındaki BTS söylentileri bugün doğrulandı. Samsung Galaxy S20+ 5G BTS Edition ve Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition Samsung tarafından duyuruldu. İşte BTS temalı Samsung ürünlerinin özellikleri ve fiyatı...

Dans renk: Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

BTS grubunu bilenleriniz vardır. K-Pop dünyasının en çok sevilen grubu olan BTS, ününü tüm dünyaya yaydı ve milyonlarca kişinin kalbine girmeyi bir şekilde başardı. Grubun başarısı başka firmaların da dikkatini çekti. Bu firmalardan biri Samsung'tu. Haftalardır yayılan söylentiler, Samsung'un BTS temalı bir Galaxy S20+ 5G modeli ve bir Galaxy Buds+ üreteceğini gösteriyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Samsung Galaxy S20+ 5G Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition artık gerçek oldu.

BTS Samsung

SAMSUNG GALAXY S20+ 5G BTS EDİTİON TANITILDI

Samsung ve BTS ortaklığında üretilen ürünlerin özellikleri orijinal sürümler ile tamamen aynı. Ancak farklılık tasarımda ortaya çıkıyor. Hem cihazların kutuları hem de cihazlar BTS ile özdeşleşen kalpler ile bezenmiş. Pek tabii ki BTS logosu Samsung Galaxy S20+ 5G Edition'ın arkasında yerini almış durumda. Bunun yanı sıra akıllı telefon Haze Purple adı verilen bir renk ile kaplanmış. Kutunun içinden ise dekoratif BTS çıkartmaları ve yedi fotoğraf kartı çıkıyor. Telefonun yazılımında da bazı değişiklikler var. Örneğin BTS temalı duvar kağıtları, temalar ve en önemlisi BTS severlerin buluştuğu Weverse uygulaması Galaxy S20+ BTS Edition'da ön yüklü olarak geliyor.

Samsung Galaxy BTS Edition

GALAXY BUDS+ BTS EDİTİON NASIL?

Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition

Galaxy Buds+ BTS Edition'da ise kulaklığın taşıma kutusu BTS temasından nasibini almış durumda. Ayrıca kulaklıkların her biri Haze Purple adı verilen renkle donatılmış.

İŞTE BTS EDİTİON SAMSUNG ÜRÜNLERİNİN FİYATI

Samsung Galaxy S20+ 5G BTS Edition fiyatı 1,155 dolar olarak açıklandı. Galaxy Buds+ BTS Edition fiyatı ise 181 dolar olarak belirlenmiş durumda. Samsung'un açıklamasına göre cihazlar 9 Temmuz'dan itibaren, iki adet BTS posteri hediyesi ile satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy Buds+ BTS Edition için ön sipariş oluşturanlar, şık bir BTS temalı kablosuz şarj cihazına da ücretsiz olarak sahip olabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Yeni iPhone'dan dikkat çekici görüntüler!Yeni iPhone'dan dikkat çekici görüntüler!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Microsoft'tan PlayStation 5'e uygun fiyatlı cevap: Xbox Series!

PlayStation 5'e uygun fiyatlı rakip geliyor!

PlayStation 5 için Sony'den 'heyecanlandıran' bir açıklama daha!

Herkes bu sorunun yanıtını bekliyordu! Sonunda yanıtlandı

Yine yeni yeniden: iPhone 12 tasarımı tekrar ortaya çıktı!

Yeni iPhone'dan dikkat çekici görüntüler!

PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

Merakla bekleniyor! İşte Playstation 5'e gelecek oyunlar

Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.