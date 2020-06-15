Dans renk: Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

BTS grubunu bilenleriniz vardır. K-Pop dünyasının en çok sevilen grubu olan BTS, ününü tüm dünyaya yaydı ve milyonlarca kişinin kalbine girmeyi bir şekilde başardı. Grubun başarısı başka firmaların da dikkatini çekti. Bu firmalardan biri Samsung'tu. Haftalardır yayılan söylentiler, Samsung'un BTS temalı bir Galaxy S20+ 5G modeli ve bir Galaxy Buds+ üreteceğini gösteriyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı. Samsung Galaxy S20+ 5G Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition artık gerçek oldu.

SAMSUNG GALAXY S20+ 5G BTS EDİTİON TANITILDI

Samsung ve BTS ortaklığında üretilen ürünlerin özellikleri orijinal sürümler ile tamamen aynı. Ancak farklılık tasarımda ortaya çıkıyor. Hem cihazların kutuları hem de cihazlar BTS ile özdeşleşen kalpler ile bezenmiş. Pek tabii ki BTS logosu Samsung Galaxy S20+ 5G Edition'ın arkasında yerini almış durumda. Bunun yanı sıra akıllı telefon Haze Purple adı verilen bir renk ile kaplanmış. Kutunun içinden ise dekoratif BTS çıkartmaları ve yedi fotoğraf kartı çıkıyor. Telefonun yazılımında da bazı değişiklikler var. Örneğin BTS temalı duvar kağıtları, temalar ve en önemlisi BTS severlerin buluştuğu Weverse uygulaması Galaxy S20+ BTS Edition'da ön yüklü olarak geliyor.