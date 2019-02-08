'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

İşletme sahibi 3 kişi tarafından iş vaadiyle Türkiye'ye getirildikten sonra gece kulübünde zorla tutulan ve çalışmak zorunda bırakılan kadınlar ülkelerine gönderilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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