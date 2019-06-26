Dansözlere para takan kocasını bıçaklayan kadına hapis cezası

Bolu’da içkili bir restoranda dansözlere para taktığını gördüğü kocasını meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaralayan Rukiye Çetin (35), olayı ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Rukiye Çetin isimli kadın, eşinin içkili bir restoranda kocası Fuat Cenikli’nin dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti. Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Çetin ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift restorandan ayrıldılar. Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Rukiye Çetin restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla eşini karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde kalan Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşi Rukiye Çetin ise, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme “ağır tahrik” dedi

4 ay boyunca Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Rukiye Çetin, mahkeme heyeti tarafından öldürme kastının bulunmadığına kanaat getirilerek, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Rukiye Çetin, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Çetin, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğü söyledi. Çetin’in savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediğine kanaat getirerek genç kadını 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Kararla birlikte, dosyanın Ankara İstinaf Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

İlk eşini de bıçaklamış

Rukiye Çetin’in, 10 yıl önce evlendiği 1 çocuğunun babası eski eşini de bıçakla yaralamaktan ve Fuat Cenikli’yi de daha önce dövmesi nedeniyle toplam 1 yıl 6 ay ceza aldığı öğrenildi.



