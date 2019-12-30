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  4. Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi

Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

Libya'daki darbeci General Halife Hafter, Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da başlattığı saldırının ardından dördüncü kez Mısır’ı ziyaret ediyor

KAHİRE (AA) - Libya’daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Mısır’a geldi.

Mısır’dan yayın yapan "Dustur" gazetesinin haberine göre Hafter, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Mısır’ı ziyaret ediyor.

Ziyaret kapsamında Hafter ve Salih'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkililerle Libya’daki son gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

Mısır resmi makamlarından henüz ziyarete dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hafter, Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da başlattığı saldırının ardından dördüncü kez Mısır’a geliyor.

Darbeci General Hafter geçen nisan, mayıs ve ağustos aylarında Sisi ile bir araya gelmişti. Sisi yönetimi, Libya’da Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisini desteklediğini deklare etmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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