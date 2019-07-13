TANJU ÖZKAYA/İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kurulduğu 1966'dan beri sızdığı kamu kurumlarındaki gücünü kaybetmemek için 15 Temmuz 2016'da ihanet girişiminde bulundu.

AA muhabirinin, darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre FETÖ, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 250 kişinin şehit edildiği o karanlık geceye yaklaşık bir yıl önce hazırlanmaya başladı.

AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesinin ardından ihanet girişimine karar veren örgütün beyin takımı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla FETÖ'cü askerlerin tasfiye edileceğini biliyordu.

Hükümetin bu konudaki kararlılığının yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararı, örgüt için çemberi iyice daraltmıştı.

17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayan örgüt, son çare olarak darbe yapacaktı.