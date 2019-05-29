Darp edilip silahla vurulan köpek tedavi için İstanbul’a gönderiliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir motosikletin çarptığı köpeğin sopayla darp edildiği ve silahla vurulduğu belirlendi. Tüm yaşadıklarına rağmen hayata tutunan köpek, tedavisinin devamı için İstanbul’a gönderilecek.

Emet ilçesinde meydana gelen kazada, görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre bir motosikletin çarptığı köpek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen zabıta ekiplerine ve polislere haber verdi. Olay yerine gelen veteriner ve Emet Belediyesi Zabıta ekipleri ilk bakışta trafik kazası geçirdiği anlaşılan köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak belediye nakil aracıyla Emet Veteriner Kliniği’ne götürdü. Burada yapılan kapsamlı muayenede köpeğin çene kısmına sopa ile defalarca vurulduğu, sağ ön bacağının üzerinden, kalbinin hemen altından tek kurşunla vurulduğu ve muhtemelen kaçarken ana yolda kaza geçirdiği anlaşıldı. Tüm bu yaşadıklarına rağmen zamanında müdahale ile hayata tutunan köpek, iç kanama ihtimali yüzünden kritik olan 24 saatlik süreci atlatması halinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul’a nakledilip tedavisine devam edilecek.

Emet Veteriner Kliniği Sahibi Veteriner Hekim Hüseyin Özer olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvanımız kurşunu yedikten sonra can acısıyla büyük ihtimalle yoldan karşı karşıya geçerken bir araç tarafından çarpılmış. Hafif yaralar var, onlar çok önemli değil. Ancak kurşun yarası bizim için biraz sıkıntılı bir durum. Kalbi stabil duruma getirdik, ancak iç kanama riski 24 saat devam ediyor. Gerekli müdahaleyi yaptık, kanama kesici tedavi uyguladık" dedi.

Yapılan kapsamlı muayene sonucunda köpeğin çene kısmına bir cisimle vurulduğunun tespit edildiğini belirten Veteriner Hekim Hüseyin Özer, "Büyük ihtimalle sopa ile vurulmuş. Daha sonrada kurşunla ayak kısmından vurulmuş" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da bulunan klinikle yapılan telefon görüşmesi sonrası köpeğin bugün İstanbul’a tedavi için nakledileceği bildirildi.

Polisin olayla ilgili araştırma başlattığı açıklandı.