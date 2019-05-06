Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovanlık dastarı"nın yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye ve dünyaya tanıtımı hedeflenen proje kapsamında, belde belediyesi tarafından da "Kovanlık dastarı"nın patentinin alımı için girişimler başlatıldı.

Kovanlık İlk ve Ortaokulu binasında yaklaşık üç aydır faaliyetini sürdüren kursta yöreye özgü motiflerin yer aldığı birbirinden güzel heybe, seccade, çanta, dırmaç ve kilimler, tezgahlarda dokunuyor.

Bulancak ilçesine 36 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 nüfuslu beldede İŞKUR Giresun İl Müdürlüğü, Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kovanlık Belde Belediyesi ile Kovanlık İlk ve Ortaokulu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle unutulmaya yüz tutan dastar dokuma el sanatı yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Kalıntaş, belediye olarak Kovanlık İlk ve Ortaokulu Müdürü Cengiz Arıkan tarafından kendisine geçen aylarda unutulmaya yüz tutmuş el sanatının yeniden canlandırılması ve bölgede yaşayan kadınlara ek gelir sağlaması amacıyla kurs açılması için destek talebi iletildiğini belirtti.

Daha sonra okul yönetimi ile kurs açılması için proje başlattıklarını vurgulayan Kalıntaş, "İŞKUR Giresun İl Müdürlüğü ve Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden de projemize destek aldık. Okul bünyesinde bir atölye oluşturduk ve kadınlarımıza yönelik kurslar düzenledik." dedi.

Kalıntaş, şubat ayında ilk kursun başladığını belirterek, "Yoğun ilgi oldu ve 25 kadınımız başarıyla kursu tamamladı. Nisan ayında ikinci kursu açtık. 17 katılımcı burada eğitim alıyor." diye konuştu.

Kendilerinin de beklemedikleri ilgiyle karşılaştıklarını, ortaya birbirinden güzel dokumaların çıktığını vurgulayan Kalıntaş, gelecek dönemlerde de kursları devam ettireceklerini ifade etti.

Kalıntaş, "Kovanlık dastarını bir marka haline getiriyoruz. Patent başvurusu için girişimlere başladık. Patentimizi aldıktan sonra markamızla birlikte ürünlerimizi Türkiye ve dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.