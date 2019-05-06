GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesine özgü "Kovanlık dastarı"nın gün yüzüne çıkarılmasıyla bölge insanına gelir kaynağı sağlanması ve gurbetten sılaya "tersine göç"ün başlatılması hedefleniyor.
Bulancak ilçesine 36 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 nüfuslu beldede İŞKUR Giresun İl Müdürlüğü, Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kovanlık Belde Belediyesi ile Kovanlık İlk ve Ortaokulu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle unutulmaya yüz tutan dastar dokuma el sanatı yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.
Kovanlık İlk ve Ortaokulu binasında yaklaşık üç aydır faaliyetini sürdüren kursta yöreye özgü motiflerin yer aldığı birbirinden güzel heybe, seccade, çanta, dırmaç ve kilimler, tezgahlarda dokunuyor.
Sosyal paylaşım siteleri üzerinden Türkiye ve dünyaya tanıtımı hedeflenen proje kapsamında, belde belediyesi tarafından da "Kovanlık dastarı"nın patentinin alımı için girişimler başlatıldı.
Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovanlık dastarı"nın yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Kalıntaş, belediye olarak Kovanlık İlk ve Ortaokulu Müdürü Cengiz Arıkan tarafından kendisine geçen aylarda unutulmaya yüz tutmuş el sanatının yeniden canlandırılması ve bölgede yaşayan kadınlara ek gelir sağlaması amacıyla kurs açılması için destek talebi iletildiğini belirtti.
Daha sonra okul yönetimi ile kurs açılması için proje başlattıklarını vurgulayan Kalıntaş, "İŞKUR Giresun İl Müdürlüğü ve Bulancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden de projemize destek aldık. Okul bünyesinde bir atölye oluşturduk ve kadınlarımıza yönelik kurslar düzenledik." dedi.
Kalıntaş, şubat ayında ilk kursun başladığını belirterek, "Yoğun ilgi oldu ve 25 kadınımız başarıyla kursu tamamladı. Nisan ayında ikinci kursu açtık. 17 katılımcı burada eğitim alıyor." diye konuştu.
Kendilerinin de beklemedikleri ilgiyle karşılaştıklarını, ortaya birbirinden güzel dokumaların çıktığını vurgulayan Kalıntaş, gelecek dönemlerde de kursları devam ettireceklerini ifade etti.
Kalıntaş, "Kovanlık dastarını bir marka haline getiriyoruz. Patent başvurusu için girişimlere başladık. Patentimizi aldıktan sonra markamızla birlikte ürünlerimizi Türkiye ve dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.
Kovanlık Belediyesi olarak yöre insanına ek gelir kaynakları oluşturma gayretinde olduklarına işaret eden Kalıntaş, şöyle devam etti:
"Kovanlık, ciddi göç vermiş bir belde. Hedefimiz yöremizde yeni istihdam alanları oluşturarak işsizliği önlemek. Bunun yanı sıra gurbetten sılaya tersine göçü başlatmak. Dastar kursu bunlardan birisi. Yeni iş imkanları sağlayacak projeler üzerinde araştırmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda farklı kurslarla Kovanlık halkına yeni ekonomik gelirler imkanları sunacağız."
- Dastar dokuma tekniğimiz farklı
Kurs öğreticisi Havva Şirin Artar ise yörede dokunan dastarların kendilerine has özelliklerinin bulunduğunu, ürünlerin dokunması sırasında matematikten de faydalandıklarını söyledi.
Artar, Kovanlık dastarında, desenlerin çözgü tekniğiyle oluşturulduğunu belirterek, "Kilim türlerinin hepsi atkı ve çözgülerden oluşmakta. Bütün kilim türlerinde desenler atkı tekniğiyle ortaya çıkıyor. Bizim yöreye özgür dastarlar da ise çözgülerle desenler oluşturulmakta. Bu sadece bizim yöreye özgü bir uygulama." dedi.
Çözgüler ile desenlerin sınırlı sayıda olduğunu bu nedenle de burada matematiksel hesaplamalar yaptıklarını ifade eden Artar, "Önce deseni belirliyor, ardından tezgahta matematiksel işlemlerle kullanılacak renkler ve ilmek sayılarını tespit ediyoruz. Bu uygulama çok eski dönemlerden beri kullanılmakta. Kursiyerlerimiz bu matematiksel hesaplamayı öğrenerek tezgahlarda dokuma işlemlerini yapmakta. Dokumalarımızın bir farkı da bu." diye konuştu.
Artar, modern imkanları kullanarak yeni desenler ortaya çıkarttıklarını ve bu desenlerin yer aldığı heybe, çanta ve kilimlerin tezgahlarda dokunduğunu vurgulayarak, "Modern hayatın kayıp bir hazinesidir dastar. Proje ile bu kayıp hazineyi yeniden gün yüzüne çıkarttık. Çok başarılı sonuçlar aldık. Yine bu proje sayesinde kadınlarımız birer meslek sahibi oldu." değerlendirmesini yaptı.
- "Gereken katkıyı sunmaya devam edeceğiz"
Bulancak Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut ise projeye önem verip katkı sunduklarını söyledi.
Kursa katılan kadınların, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardığını belirten Bulur, şunları kaydetti:
"El sanatlarımızın unutulmaması, genç kuşaklara aktarılması için böyle bir kurs açıldı. Ben bu vesile ile kendi bilgi, kültür ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktaran annelerimize teşekkür ediyorum. Çok küçük yaştaki çocuklarımız da yer aldı ve bu el sanatını öğrendi."
Bulut, pazarlamayla ilgili de yoğun çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
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