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Datça’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:08 | Son Güncelleme

 MUĞLA’nın Datça ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Datça’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Datça Kaymakamlığı tarafından, ilçe merkezindeki Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesinde saat 21.00’de başlayan törenlere, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutan Vekili Hava Üsteğmen Adem Köse, Emniyet Müdürü Raşit Özkan, Jandarma Karakol Komutanı J.Yzb. Necmettin Erdoğan, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cennet, MHP İlçe Başkanı Oktay Göktaş ve yüzlerce kişi katıldı. Törenler, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından, şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon konuşmasının canlı olarak izlendiği törende, şehitlerin anısına yaklaşık bin kişiye lokma ikramında bulunuldu.
Törende ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen spor müsabakalarına Datça’yı temsilen masa tenisi branşında il ikincisi olan Mustafa Karaoğlan, il üçüncüsü Levent Usta ve ilk dördüncüsü Kamil Ercan Özek ile, judo branşında kızlar ve erkeklerde takım halinde ikinciliğini kazanan sporculara Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban tarafından madalya ve kupaları verildi.

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Datça’da 15 Temmuz şehitleri anıldıDatça’da 15 Temmuz şehitleri anıldıDatça’da 15 Temmuz şehitleri anıldıDatça’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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