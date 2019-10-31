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Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığının "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasıyla dava bilgilerine erişim sağlanmaya başlandı

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Bakanlık, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.

Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.

Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ankara E-Adalet Vatandaş Erişim

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