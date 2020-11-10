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Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağın en önemli ürünlerinden olan aspiratör, yemek kokularının dağılmasını engelleyen harika bir alet. Sürekli olarak yemek kokularını çeken aspiratörde zamanla yağ kalıntıları birikir ve çekim gücü azalır. Peki üzerinde yağ biriken aspiratör filtresini en kolay yoldan nasıl temizleyeceğiz? İşte detaylar...

Davlumbaz filtresini pırıl pırıl yapıyor! Kola, karbonat...

Mutfak temizliğinde en çok ihmal ürün aspiratördür. Halbuki her yemek pişirdiğinizde yağlarla kaplanır ve bununla birlikte tozları da içine çeker. Yapış yapış olan aspiratör filtresi temizliği size de zor geliyorsa bu adımları mutlaka uygulayın. İşte aspiratör filtresini ilk günkü haline getirecek temizlik yöntemleri...

ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

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İlk olarak kirli aspiratör filtresini yerinden çıkarın. Filtreyi büyük bir fırın tepsisinin içine yerleştirin. Şimdi filtrenin üzerine bir çay kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı toz çamaşır detarjanı serpiştirin. Kaynamış suyu filtrenin her bir yerine gelecek şekilde gezdirin. Suyun filtrenin üzerine çıkmasına dikkat edin.

Bir aparat yardımıyla filtreyi suyun altında kalması için aşağı doğru ittirin. 20 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Filtreyi sudan çıkarın. Bulaşık süngeriyle birlikte yavaş yavaş ovmaya başlayın. Sonrasında soğuk su ile durulayın ve filtreyi süzülmeye bırakın. Kuruyan filtreyi yerine takabilirsiniz. Bu işlemi 10 günde bir uygulamanız tavsiye edilir.

ALTERNATİF TEMİZLEME YÖNTEMİ: KOLA

Bunun için filtreyi davlumbazdan çıkarın ve büyük bir tepsi içine yerleştirin. Filtrenin üzerini tamamen kaplayacak şekilde kola dökün. Filtreyi tepsinin içinde 30 dakika bekletin. Ardından filtrenin üzerine bulaşık deterjanı dökün ve mutfak fırçası yardımıyla iyi bir şekilde her yerini ovalayın. Sonrasında soğuk suyla durulayıp kurumaya bırakın.


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