Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Bize söylediği bir şey yok'

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlerle ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı" diye konuştu. "Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz" diyen Davutoğlu, "Biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız" dedi.

"HEPİMİZ KENDİ PARTİMİZİN İDDİASINA GÜVENİYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.

"ERDOĞAN'IN O GÜCÜNÜ KULLANACAK KİMSEYİ SEÇMEYECEĞİZ"

Açıklamasının devamında Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

"ORTAK ADAY ÇIKMAZSA DA DAĞILMAYIZ"

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."

