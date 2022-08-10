HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Davutoğlu'nu pişman ettiren sözler! Yıllar sonra itiraf etti: O konuşmayı yapmazdım

Davutoğlu'nu pişman ettiren sözler! Yıllar sonra itiraf etti: O konuşmayı yapmazdım

10.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski başbakan ve AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yıllar önce AK Parti'ye veda ettiği ve başbakanlık koltuğunu bıraktığı kongre konuşması nedeniyle pişmanlığını dile getiren Davutoğlu, "Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum" diye konuştu.

Davutoğlu'nu pişman ettiren sözler! Yıllar sonra itiraf etti: O konuşmayı yapmazdım

Davutoğlu'ndan gündeme damgasını vuracak sözler! 2 yıl başbakanlık görevi de yürüten Gelecek Partisi lideri, yıllar önceki veda konuşmasında sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu söyledi. "Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım" diye konuşan Davutoğlu, konuşmasının her yerde karşısına çıkarıldığını söyledi ve "Hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_b0bc3b8abe342b6762b45b4677c1f8bb

"HER YERDE KARŞIMA ÇIKARIYORLAR"

Davutoğlu, Karar TV'de katıldığı canlı yayın programında AK Parti'den ayrılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Başbakanlığı bırakırken yaptığı konuşmaya değinen Davutoğlu şöyle konuştu:

"Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı aman devlet zarar görmesin, aman AK Parti zarar görmesin. Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma yarayı dökmek gerekirken belki de şey yaptı. Tek tesellim doğabilecek bir krizin FETÖ'cü veya başka unsurlar tarafından kullanılmasına yol açılabilirdi, onu engellemiş oldum. Ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Çünkü her yerde karşıma çıkarıyorlar, sen öyle dedin böyle dedin diye. Peki ben öyle dedim de aklımı ve vicdanımı kenara koydum mu demek bu? Aynı konuşmada o günden sonra konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde yine de parti içinde konuşan yegane kişi bendim. Partinin gidişatıyla ilgili sonrasında da, her aşamada çetin mücadeleler verdik. Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık."

"ASLA DÖNMEYİZ, ASLA BIRAKMAYIZ"

AK Parti kongresinde veda konuşması gerçekleştiren Davutoğlu, şunları söylemişti:

"Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongrenin de bir vefa kongresi olmasını diliyorum. AK sevdalılar için bu bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır. Biz makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz ama ahdimize, ilkelerimize asla veda etmeyiz, asla dönmeyiz, asla bırakmayız. Biliriz ki bu fani dünyaya veda edeceğiz, geriye milletimize verdiğimiz sözler kalacak. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın. Rabbim bu harekete, 14 yıl boyunca ülkeme hizmet etmeyi nasip etti. Rabbime şükürler olsun. Allah aziz milletimizi daima payidar eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan devraldığım bu onurlu görevi devredeğim. Bizim aramızdaki bağ iki cihan bağıdır. Birbirimizin hukukunu korumak her şeyden daha önemlidir. Bundan sonra içinizde, aranızda hizmet etmeye devam edeceğim. Şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Türkiye'nin birliğini, beraberliğin, milletimizin huzur ve refahını korumak üzere gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Yönlerini Türkiye dönmüş, ellerini semaya açıp medet bekleyen bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza, gönül coğrafyamızın dertleriyle dertlendiğimize, onlarla gözyaşı döktüğümüze şahitlik eder misiniz? Sizin bu şahitliğini ölene kadar kalbimde taşıyacağım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'AK Partiliyim' deyince at arabasından indi! 'AK Partiliyim' deyince at arabasından indi!
Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"
Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! 'Küçük' bir intikam aldı

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Yattıkları yerden para kazanacaklar

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.