Davutoğlu'nu pişman ettiren sözler! Yıllar sonra itiraf etti: O konuşmayı yapmazdım

Davutoğlu'ndan gündeme damgasını vuracak sözler! 2 yıl başbakanlık görevi de yürüten Gelecek Partisi lideri, yıllar önceki veda konuşmasında sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu söyledi. "Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım" diye konuşan Davutoğlu, konuşmasının her yerde karşısına çıkarıldığını söyledi ve "Hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER YERDE KARŞIMA ÇIKARIYORLAR"

Davutoğlu, Karar TV'de katıldığı canlı yayın programında AK Parti'den ayrılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Başbakanlığı bırakırken yaptığı konuşmaya değinen Davutoğlu şöyle konuştu:

"Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık. Başbakanlıktan ayrılırken ikide bir önümüze gelen o konuşmayı yapmazdım. Yapmakla hata ettiğimi şimdi kabul ediyorum. O gün tek düşüncem vardı aman devlet zarar görmesin, aman AK Parti zarar görmesin. Şimdi görüyorum ki benim iyi niyetle yaptığım o konuşma yarayı dökmek gerekirken belki de şey yaptı. Tek tesellim doğabilecek bir krizin FETÖ'cü veya başka unsurlar tarafından kullanılmasına yol açılabilirdi, onu engellemiş oldum. Ama en azından o dozda bir konuşma yapmazdım. Çünkü her yerde karşıma çıkarıyorlar, sen öyle dedin böyle dedin diye. Peki ben öyle dedim de aklımı ve vicdanımı kenara koydum mu demek bu? Aynı konuşmada o günden sonra konuşacağımı da söylüyorum. O günlerde yine de parti içinde konuşan yegane kişi bendim. Partinin gidişatıyla ilgili sonrasında da, her aşamada çetin mücadeleler verdik. Kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz için bu durumlarla karşı karşıya kaldık."

"ASLA DÖNMEYİZ, ASLA BIRAKMAYIZ"

AK Parti kongresinde veda konuşması gerçekleştiren Davutoğlu, şunları söylemişti:

"Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kongrenin de bir vefa kongresi olmasını diliyorum. AK sevdalılar için bu bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır. Biz makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz ama ahdimize, ilkelerimize asla veda etmeyiz, asla dönmeyiz, asla bırakmayız. Biliriz ki bu fani dünyaya veda edeceğiz, geriye milletimize verdiğimiz sözler kalacak. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın. Rabbim bu harekete, 14 yıl boyunca ülkeme hizmet etmeyi nasip etti. Rabbime şükürler olsun. Allah aziz milletimizi daima payidar eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan devraldığım bu onurlu görevi devredeğim. Bizim aramızdaki bağ iki cihan bağıdır. Birbirimizin hukukunu korumak her şeyden daha önemlidir. Bundan sonra içinizde, aranızda hizmet etmeye devam edeceğim. Şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Türkiye'nin birliğini, beraberliğin, milletimizin huzur ve refahını korumak üzere gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Yönlerini Türkiye dönmüş, ellerini semaya açıp medet bekleyen bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza, gönül coğrafyamızın dertleriyle dertlendiğimize, onlarla gözyaşı döktüğümüze şahitlik eder misiniz? Sizin bu şahitliğini ölene kadar kalbimde taşıyacağım."

