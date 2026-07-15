Evindeki dağınıklığa göre senin ne kadar kaotik bir zihne sahip olduğunu buluyoruz!

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İlk soru: Şu meşhur "kıyafet sandalyesi" şu an ne durumda?
Sandalye mi? Benim odamda her şey dolabın içindedir, sandalyede sadece ben otururum.
Üstünde bir iki parça bir şey var ama yarın giyeceğim şeyler onlar, hemen dağınık damgası vurmayın!
Sandalyeyi gören cennetlik. Dağ gibi olmuş, bazen altından ne çıkacağını ben bile merak ediyorum.
Sandalye tamamen pes etti, artık bir tekstil deposu olarak hayatına devam ediyor.
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Aradığın bir şeyi (mesela evin anahtarını veya kumandayı) bulman ne kadar sürer?
Saniyeler içinde bulurum. Her eşyanın yeri bellidir, koordinat versem elimle koymuş gibi bulursun.
Şöyle bir etrafa bakarım, muhtemelen son bıraktığım yerdedir.
Evin içinde küçük bir çaplı arama kurtarma operasyonu başlatmam gerekir.
Aramayı yarım saat sonra bırakıp "Demek ki zamanı değilmiş, o beni bulur" diyerek pes ederim.
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Mutfak tezgahında kirli bulaşık varken huzurla uyuyabilir misin?
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Çalışma masanın (veya bilgisayar masaüstünün) şu anki hali nedir?
Tertemiz, sadece ihtiyacım olanlar var.
Birkaç kağıt, bir kalem, belki boş bir kahve bardağı... Yaşayan bir masa işte.
Kablolar, not kağıtları, üç gün önceden kalma bir fiş ve muhtemelen bir silgi tozu koleksiyonu.
Masanın üstünde masa hariç her şey var. Bilgisayar ekranını bile simgelerden göremiyorum.
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Gardırobunu açtığında karşılaştığın manzara sana ne hissettiriyor?
Düzenin getirdiği o muazzam huzur. Renklerine göre dizilmemiş kıyafet beni üzer.
Eh işte, aradığımı buluyorum sonuçta.
Üstten bir parça çekince bütün rafın üstüme çökmesinden korkuyorum.
çmaya korkuyorum. Genelde kapağı hızla kapatıp "Görmedim ki" diyorum.
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Dürüst ol: Yatağını her sabah toplar mısın?
Yatağımı toplamadığım gün işlerim hep ters gidiyor.
Amaaaan... Zaten yine dağılacak.
Aramızda kalacak değil mi? Hiç toplamıyorum...
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Çantanın içini en son ne zaman boşaltıp gereksiz eşyalardan arındırdın?
Her akşam düzenli yaparım. Çantamda sadece lazım olanlar durur.
Ayda bir falan şöyle bir bakarım, çok dolunca temizliyorum.
İçinde tarihi geçmiş bir market fişi veya bitmiş bir dudak nemlendiricisi bulmam çok olası.
Çantam bir kara delik gibi. Dibinde ne olduğunu ben de bilmiyorum.
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Bir çekmeceye sığmayan eşyaları ne yaparsın?
Hemen elerim. Sığmıyorsa fazlalıktır, vedalaşma vaktidir.
Başka bir boş yer bulana kadar elime dolanmasın diye bir kenara koyarım.
"Bir gün lazım olur" diyerek üst üste istiflemeye devam ederim, kapanmıyorsa zorlarım.
Kapak kapanmıyorsa üzerine bir şey yaslarım veya görmezden gelirim.