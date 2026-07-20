Bu test ile senin temizlik obsesyonu seviyenle yüzleştiriyoruz!

Obsesyonunu duymaya hazır mısın?

1/8 Misafir geldi. Ayakkabılarını dışarıda çıkardı ama çoraplarının altı... Nasıl desem, biraz şaibeli. Ne yaparsın? Hiç takılmam, insanlık hali. Canı sağ olsun. Gözüm sürekli o çoraplara kayar ama ayıp olmasın diye sesimi çıkarmam. "Ayağınız üşümesin" diyerek anında yıkanmış, tertemiz ev terliklerini önüne koyarım. Kapıda özel olarak beklettiğim galoşları uzatırım. Şakası yok bu işin, o halı yeni yıkandı!

2/8 Gece yatağa yattın, tam dalacaksın... Mutfağı toplamadan bıraktığın aklına geldi... Yastığı çevirir uyumaya devam ederim. Sabah yaparım ya, kim ölmüş. "Aynen kardeşim sabah yaparsın" derim içimden ama o bulaşıklar bütün gece rüyama girer. Uykum kaçar. Kalkıp o tezgahı pırıl pırıl yapmadan bana uyku haramdır. Benim mutfağı toplamadan yattığım bir gün bile olmadı. O tezgah daima kurulanır.

3/8 Misafirlikte banyoyu kullandıktan sonra lavaboyu peçeteyle kuruluyor musun? EVET HAYIR

4/8 Telefon ekranın şu an ne durumda? Şöyle bir ışığa tutup bakar mısın? Parmak izi koleksiyonu gibi, pek umurumda değil. Biraz lekeli galiba, tişörtümün ucuyla silerim geçer. Günde bir iki kez gözlük beziyle falan silerim, ekran dediğin net görünmeli. Özel ekran temizleme solüsyonum ve mikrofiber bezim her an yanımda. O ekranda tek bir toz zerresi barınamaz.

5/8 Yolda yürüyorsun. Yanından geçen araba su sıçrattı ve paçana minik bir çamur damlası geldi diyelim. Şoföre bağırmak yerine ne yapardın? Siler geçerdim. Kuruyunca dökülür zaten. Canım sıkılırdı ama eve gidene kadar görmezden gelmeye çalışırdım. Çantamdaki ıslak mendille anında silerdim. O pantolon artık benim için bitmiş olurdu. İlk fırsatta eve döner veya mağazadan yenisini alırdım.

6/8 Temizlik yaparken arka planda müzik dinlemek şart mı? Kesinlikle! Müzik olmadan elime bez bile almam. Ne müziği! Sessizlikte temizlik yapılır.

7/8 Bir kafede masaya oturdun. Garson masayı sildi ama bez şu meşhur, ıslak ve tuhaf kokan kafe bezi. Garsonu uyarır mıydın? Hiç umursamam, dirseklerimi dayar menüye bakarım. Masa tamamen kuruyana kadar ellerimi cebimden çıkarmam. Masadaki peçetelerden alıp çaktırmadan bir tur da ben silerim. Çantamdan antibakteriyel mendilimi çıkarıp masayı dezenfekte ederim.