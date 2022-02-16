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Dayanılmaz sırt ağrılarına iyi gelecek egzersizler!

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırt ağrısı, kişinin rutin işlerini yapmasını engelleyecek kadar zorlayan ağrılardan biri. Genellikle hareketsiz bir yaşam sürmekten veya yaygın olarak duruş bozukluklarından kaynaklanıyor. Oysa kolaylıkla yapılabilecek birkaç egzersiz bile sizi sırt ağrısından ve doktor doktor dolaşmaktan kurtarabilir. Hayat kurtarıcı egzersiz önerileri ile karşınızdayız. İşte detaylar!

Dayanılmaz sırt ağrılarına iyi gelecek egzersizler!

Sırt ağrısı çekiyorsanız çoğu zaman hareket etmekten kaçınıyor ve çözümü ağrı kesicilerde arıyor olabilirsiniz. Oysa uzman kişiler, sırt ağrısı için öncelikli olarak egzersiz yapmanızı ve bunu bir alışkanlık haline getirmenizi öneriyor. Bu yazımızdaki egzersiz önerilerini uygulayarak sırt ağrınızı hafifletmeyi ve hatta geçirmeyi başarabilirsiniz. Peki, sırt ağrısı için egzersizler nasıl yapılır?

SIRT AĞRISINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

Egzersiz yapmak, sırt ağrısından kurtulmanıza ve yaşam kalitenizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Ancak geçmeyen ve şiddetli ağrılar yaşıyorsanız uzman bir doktora görünmeyi ihmal etmemelisiniz. Aşağıda hareketleri verildiği sırayla ve mat gibi bir zeminin üzerinde yapmalısınız. Sırt ağrısı için yapabileceğiniz egzersizler ise şöyle:

KEDİ VE İNEK DURUŞU

  • Matın üzerinde avuç içleriniz ve dizlerinizin üzerine yerleşin. Bu harekete masa pozu deniyor.

  • Kedi pozuna geçerken nefes alarak çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırın ve sırtınızı yuvarlayarak yukarı doğru yükseltmeye başlayın. Karnınızı iyice içeri çekin.

  • Nefes verirken yavaşça başınızı yukarı doğru kaldırın ve geriye doğru yaslayın. Aynı anda sırtınızı yavaşça yere doğru düşürün ve kalçanızı yükseltin. Artık inek duruşu içindesiniz!

  • Bu akışı 5 nefes tekrar edin.

AŞAĞI BAKAN KÖPEK DURUŞU

  • Masa pozuna gelin. Derin bir nefes alarak kalçanızı yukarı doğru kaldırmaya başlayın. Ayak tabanlarınızı mata yerleştirin ve 5 derin nefes boyunca bu duruşun içinde bekleyin.

  • Duruşun içine rahat yerleşebilmek için avuç içlerinizi yere doğru iyice bastırın ve eğer bu duruş içinde bacaklarınızın arkasında yanma hissi hissederseniz dizleriniz bükülü halde bekleyin.

ÇOCUK DURUŞU

  • Çocuk duruşuna aşağı bakan köpek duruşundan geçebilmek için önce yavaşça dizlerinizi mata yerleştirin. Kalçanızı yavaşça topuklarınıza doğru gönderin ve ardından alnınızı yere bırakın. Artık çocuk duruşundasınız.

  • Bu duruşun içinde isterseniz ellerinizi başınızdan ileri doğru uzatın ve avuçlarınızı yere sabitleyin ya da gövdenizin iki yanına yerleştirin. Konforlu olduğunuz hali yakalayın ve 5 derin nefes boyunca bu duruşun içinde bekleyin.

CESET DURUŞU

  • Sırt üstü matın üzerine yerleşin.

  • Kollarınız ve bacaklarınızı iki yana açın.

  • Tüm vücudunuzu derin nefesler alıp vererek gevşetin ve burada 5-10 dakika bekleyin.
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