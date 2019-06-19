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Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı.Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı.
Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı Sedat U. ve İbrahim U. yeğenlerinin babasına daha önceden darp girişiminde bulundu. Sonrasında Yasin Ç. ve Barış Ç. dayılarının yanına giderek onları darp etmeye başladı. Şüpheli Yasin Ç. pompalı tüfeğini çıkartarak rastgele ateş etti, Sedat U.’yu bacağından yaraladı. İbrahim U.’yu ise demir levyeyle darp ederek ağır şekilde yaraladı. Olay sonrası kaçan Barış Ç. aranırken, Yasin Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aleti pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Sedat U. ile İbrahim U. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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