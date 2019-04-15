Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 1 yaralı

İddiaya göre, A.C. (20) dayısından habersiz anahtarını aldığı 44 DA 082 plakalı otomobil ile Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde iken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kaza da araç sürücüsü A.C. yaralandı.