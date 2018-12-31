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Dayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşledi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

ADANA’da şalgam ustası Bülent O.

Dayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşledi

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da şalgam ustası Bülent O. (52), babasının ve akrabalarının mezarlarının bulunduğu mezarlığın yakınlarında, dayısı Nizamettin Y.'nin gözü önünde tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Olay, Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi’nde bulunan köy mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam suyu üreten 3 çocuk babası Bülent O., dayısı Nizamettin Y.’yi arayarak mezarlıkta intihar edeceğini söyledi. Nizamettin Y. otomobille yanına geldiği sırada Bülent O., tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Bülent O.’ya, Nizamettin Y.’nin çağırdığı ambulansta ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan Bülent O., tedavi edilmek üzere Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bülent O.’nun tabancasına el koyarken, otomobilinde de incelemelerde bulundu.
Nizamettin Y., yeğenini ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirterek, "'Oğlum yapma sakin ol' dedim. Aramızda 3 metre vardı. Fakat beni dinlemeyerek göğsüne ateş etti ve yere yığıldı. Babası ve akrabaları bu mezarlıkta olduğu için sık sık buraya gelirdi. Ama belli bir sorunu olup olmadığını, neden böyle bir şeye kalkıştığını bilmiyorum" dedi. Bülent O.'nun yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Dayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşlediDayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşlediDayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşlediDayısının gözü önünde silahı göğsüne ateşledi

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