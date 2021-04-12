DC ödülü İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne verildi!

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, “Doğa’m Evimde” platformu ile en saygın teknoloji ödüllerinden birine daha layık görüldü. IDC CIO Ödülleri 2021, “Future of Work – Borderless Organization (İşin Geleceği- Sınır Tanımayan Organizasyonlar)” kategorisinde, “Best Borderless Organization of The Year (Yılın En İyi Sınır Tanımayan Organizasyonu)” unvanı ile 1.lik ödülü İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine verildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ÇALIŞMALAR

IDC CIO 2021 Ödülleri, öncü dijital dönüşüm girişimlerini hedef aldı. 7 ana dalda 14 kategoride 259 proje değerlendirildi. Seçkin üyelerden oluşan 154 kişilik bağımsız jüri, uzaktan eğitimdeki önderlik ve başarımızı bir kez daha tescilledi. Üstelik, “Doğam Evimde” ile zirveye yerleşen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ödüle layık görülen tek eğitim kurumu oldu.

'BİLİM, TEKNOLOJİ, İNOVASYON EĞİTİMİMİZİN KILAVUZUDUR'

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, bir kez daha ödüllendirilen “Doğa’m Evimde” platformu nedeniyle, CIO Hakan İnanır ve ekibini, emeği geçenleri kutladı. Özeren, “çocuklarımız, her zaman olduğu gibi, en büyük önceliğimiz. Pandemiyle bütün dünyanın verdiği bu büyük mücadele, sürdürülebilir eğitimi de zorunlu kılıyor. Bunu gerçekleştirirken sağladığımız başarının ödüllendirilmesi elbette bizim için de motivasyon kaynağı. Uzaktan eğitimde müfredatı bozmadık, bilakis zenginleştirdik. Çünkü sorumlu eğitimcilik anlayışımız bunu gerektirir. Doğa’m Evimde, eğitim sistemimizin tamamlayıcı unsurlarındandır. Proje temelli eğitim vizyonumuz, yarınımızı inşa edecek çocuklarımızın bilimsel gelişimine yöneliktir. Ülkenin geleceği için eğitim modelimiz, bilimsel, teknolojik ve inovasyona dayalı çalışmak ana hedefimizdir. Öte yandan dünyanın en büyük veri analizi ve 110 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirket ve seçkin bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek de bizi ayrıca mutlu etti.