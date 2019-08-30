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DEAŞ operasyonunda 6 Suriyeli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ operasyonunda 6 Suriyeli gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki sözde komutanlarıyla iletişim halinde oldukları ve ortak hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen sözde bayraklar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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DEAŞ operasyonunda 6 Suriyeli gözaltına alındı

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