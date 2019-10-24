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DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kilis’te, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı.1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarda geçiş yapacağı istihbaratını alan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kilis’te, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı.
1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarda geçiş yapacağı istihbaratını alan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Sınır birlikleri ile jandarma ekipleri, Kilis merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alarak, Afrika uyruklu Alman vatandaşı kadını Türkiye’ye giriş yapacağı sırada yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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