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DEAŞ’a ’üst düzey’ darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in ardından bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 11 DEAŞ’lı daha yakalandı.Edinilen bilgilere göre, eylem hazırlığındayken yakalanan H.S.

Radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in ardından bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 11 DEAŞ’lı daha yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, eylem hazırlığındayken yakalanan H.S. adlı örgüt üyesinin arkasındaki hücreyi çözen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ikinci dalga operasyonu gerçekleştirmiş, geçtiğimiz günlerde Adana’da bir hücre evine yapılan baskında örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalanarak tutuklanmıştı. Yakalanan DEAŞ’ın sözde emiri Mahmut Özden ile bağlantılı bir hücreye yönelik bugün çeşitli illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 örgüt üyesinin daha yakalandığı bildirildi. Örgüte yönelik yeni operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Gözaltına alınan 11 DEAŞ’lı, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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