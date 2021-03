DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

Sakarya’da yakalanan Ürdün uyruklu DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olan A.Z.A.A.D. için hazırlanan 24 sayfalık iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan sözde eğitim bakan yardımcısının iddianamesinde, Suriye ve Irak’ta eğitimden sorumlu olarak görev yaptığını ve örgüt için infaz gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi. İddianamedeki ifadesinde Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını belirten sanık A.Z.A.A.D., "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ’ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir" dedi.

DEAŞ’ın fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için infaz eylemleri yaptı

Sanık A.Z.A.A.D. iddianamede yer alan ifadesinde, Suriye’nin Rakka kentinde 15 gün ideolojik şeri eğitim aldıktan sonra aynı bölgede bulunan DEAŞ’ın eğitim divanında ideolojik hükümlerin oluşturulmasında görev aldığını ve daha sonrasında ‘Suriye Eğitim Divanı Suriye Sorumlusu’ olarak görevlendirildiğini, 2016 yılında da Musul’da eğitim müfettişliği yaptığını, örgüt içinde ise ‘Abu Muhacir El Ürdüni’ kod adını kullandığını ifade etti. Sanık, videoda Ürdün ve Türkiye gibi DEAŞ’ın fikirlerini benimsemeyen ülkelere mesaj vermek için kendisine iletilen metni okuduğunu ve daha sonra diğer örgüt üyeleriyle maktulleri infaz ettikleri itirafında bulundu.

"Türkiye, ABD gibi ülkeler, DEAŞ’ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir"

DEAŞ ile fikir ayrılığına düştüğünü ve örgüt tarafından öldürülme korkusu sebebiyle Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığını belirten sanık A.Z.A.A.D., "Türkiye, ABD, Fransa ve Belçika gibi ülkeler, DEAŞ’ın her an eylem yapabileceği ülkelerdir" dedi.