DEAŞ'ın sözde 'Telafer sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde Irak Telafer sorumlusu Emin Al Kurdi (38), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen yıl 21 Temmuz'da, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Emin Al Kurdi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ şüphelisi Kurdi, örgütün Irak'ın Telafer şehrinden sorumlu olduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Emin Al Kurdi ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Kurdi, beraatini istedi. Tercüman eşliğinde ifade veren Emin Al Kurdi, 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Vallahi suçsuzum. Mazlumum. DEAŞ üyesi değilim. Mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Emin Al Kurdi'yi, 'DEAŞ terör örgüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

