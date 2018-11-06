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DEAŞ'ın Telafer bölge sorumlusuna hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emin Al Kurdi ile avukatı katıldı.

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren sanık, Irak'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasını reddederek, "Suçsuzum, mazlumum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Savcı esas hakkındaki görüşünde, sanığın, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kurdi'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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DEAŞ hapis cezası Kayseri

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