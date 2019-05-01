Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan Özel, bahçesinde bulunan eski çeşmenin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle Amasya Müze Müdürlüğüne başvurdu.

Bahçesindeki tarihi çeşmeyi müzeye bağışladı

Müze yetkililerince yapılan incelemede, Osmanlı Devleti döneminde bölgede yaşayan Ermenilerce 1899 yılında yapılan çeşmenin tarihi eser niteliği bulunduğu belirlendi.

Özel, yaklaşık bir metre yüksekliğinde, her iki ucunda kurdele tutmuş kanatlı melekler ve Ermenice yazıların bulunduğu çeşmeyi Amasya Müzesine bağışlama kararı aldı.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin gelecek nesillere ışık tutacağına inandığını söyledi. Çeşmenin ilk yapıldığında caminin bahçesinde olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"O cami, daha önce Ermenilere ait bir kiliseymiş. Eski tarihlerde cami imamının isteği üzerine çeşme, muhtar olan dedem tarafından at arabasıyla bahçemize getirilmiş. Mahallenin tüm çocukları bu çeşmeden su içerdi."

Ülkesine ve insanlığa yararlı olmak için eseri bağışlama kararı aldığına işaret eden Özel, şunları kaydetti: