HABER

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Murat Özel, evinin bahçesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi çeşmeyi müzeye bağışladı.

Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan Özel, bahçesinde bulunan eski çeşmenin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle Amasya Müze Müdürlüğüne başvurdu.

Bahçesindeki tarihi çeşmeyi müzeye bağışladı

Müze yetkililerince yapılan incelemede, Osmanlı Devleti döneminde bölgede yaşayan Ermenilerce 1899 yılında yapılan çeşmenin tarihi eser niteliği bulunduğu belirlendi.
Özel, yaklaşık bir metre yüksekliğinde, her iki ucunda kurdele tutmuş kanatlı melekler ve Ermenice yazıların bulunduğu çeşmeyi Amasya Müzesine bağışlama kararı aldı.
Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin gelecek nesillere ışık tutacağına inandığını söyledi. Çeşmenin ilk yapıldığında caminin bahçesinde olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:
"O cami, daha önce Ermenilere ait bir kiliseymiş. Eski tarihlerde cami imamının isteği üzerine çeşme, muhtar olan dedem tarafından at arabasıyla bahçemize getirilmiş. Mahallenin tüm çocukları bu çeşmeden su içerdi."
Ülkesine ve insanlığa yararlı olmak için eseri bağışlama kararı aldığına işaret eden Özel, şunları kaydetti:
"Burası dedemin bahçesi. Dedem vefat ettikten sonra bana kaldı. Yaptığım ilk iş, müzeye haber vermek oldu. Böyle bir tarihi eserin heba olmasını istemedim. Elinde böyle bir tarihi eser bulunanlara örnek olmak istedim. Müze yetkilileri, yaptıkları inceleme sonucunda çeşmenin tarihi eser olduğunu, müzeye kazandırılması gerektiğini belirtti. Ben de hiçbir şey talep etmeden müzeye bağışlama kararı aldım." (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Çeşme

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.