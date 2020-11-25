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Dedikodu kotamızı doldurduk! 25 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

24 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. RTÜK’ün uyarısını ti’ye alanlar, ada yaptıranlar, aşkını ilan edenler... Ünlüler bir kez daha merak konusu oldu. Keyif kahvelerinizi alın ve emniyet kemerlerinizi 25 Kasım için hızlı bir gıybet turu atacağız...

Dedikodu kotamızı doldurduk! 25 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?
  • Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, aşkını ilan ederek "Çok mutluyuz" dedi.

gonca vuslateri

Gonca Vuslateri Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuzGonca Vuslateri Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
  • *** Oyuncu Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Şarapçıoğlu’nun 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

berk oktay

Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl 3 aya kadar hapis istemiBerk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl 3 aya kadar hapis istemi

2014 yılında dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldiği iddia edilmişti. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada 'durumunda önemli bir değişiklik olmadı' dedi.

kenan ışık

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladıKenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Eşi haberleri yalanladı
  • Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine, "Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah'ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım" dedi.

merve boluğur

Merve Boluğur’dan ‘haç’ sorusuna yanıtMerve Boluğur’dan ‘haç’ sorusuna yanıt
  • 6 milyon sterlin değerindeki kır evlerine yapay göl inşaa ettirmek için komşuları ile uzun süren mücadeleyi kazanan David Beckham ve Victoria Beckham çifti, şimdi de mülklerine ada yaptırmaya karar verdi.

david bechkam

David Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyorDavid Beckham-Victoria Beckham çifti ada yaptırıyor
  • Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" yanıtını verdi.

irem derici kapak

İrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldiİrem Derici RTÜK'ün uyarısını ti'ye aldı: Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi
  • Bir erkek bebekleri olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, ikinci bebek müjdesi verdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, Efehan'a kardeş geleceğini duyurdu.

tolgahan sayışman

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdiTolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi
  • Şarkıcı Işın Karaca, kızının babasından olumsuz etkilendiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Doğan hakim karşısına çıktı.

ışın karaca

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan hakim karşısına çıktı!
  • TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen Türk halk müziği sanatçısı Fuat Durular vefat etti.

fuat durular

Türk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybettiTürk halk müziğinin acı günü! Fuat Durular hayatını kaybetti
  • Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz için, "Şımartmayın böyle adamları" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatıldı. Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını salladı ve bindiği aracı ile yoluna devam etti

cem yılmaz

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusuCem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu
  • Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, hafta sonu bir süredir aşk yaşadığı iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti. Nikah sonrası eşi ile soluğu Bodrum'da alan Karayel, balayı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

emre karayel

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozuEmre Karayel ile Gizem Demirci'den balayı pozu

Youtube’daki ilk projesi için Tuhaf’la anlaşan ve “Bi Sorum Var!” programının yüzü olan İlber Ortaylı, programın yeni bölümünde 7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında oldukça zor anlar yaşadı…

ilber ortaylı

İlber Ortaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...İlber Ortaylı'nın zor onları! Çocuğun sorduğu soru karşısında...


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