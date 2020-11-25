Dedikodu kotamızı doldurduk! 25 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, aşkını ilan ederek "Çok mutluyuz" dedi.

*** Oyuncu Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Şarapçıoğlu’nun 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

2014 yılında dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldiği iddia edilmişti. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada 'durumunda önemli bir değişiklik olmadı' dedi.

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine, "Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah'ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım" dedi.

6 milyon sterlin değerindeki kır evlerine yapay göl inşaa ettirmek için komşuları ile uzun süren mücadeleyi kazanan David Beckham ve Victoria Beckham çifti, şimdi de mülklerine ada yaptırmaya karar verdi.

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK), İrem Derici'nin 'Senin hastan' adlı şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici ise "Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi" yanıtını verdi.

Bir erkek bebekleri olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, ikinci bebek müjdesi verdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, Efehan'a kardeş geleceğini duyurdu.

Şarkıcı Işın Karaca, kızının babasından olumsuz etkilendiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Doğan hakim karşısına çıktı.

TRT İstanbul Radyosu’nun sevilen Türk halk müziği sanatçısı Fuat Durular vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz için, "Şımartmayın böyle adamları" diyen Tuğba Ekinci'nin bu sözleri, ünlü komedyene hatırlatıldı. Tek kelime etmeyen Yılmaz, sadece gergin bir şekilde başını salladı ve bindiği aracı ile yoluna devam etti

Oyuncu ve sunucu Emre Karayel, hafta sonu bir süredir aşk yaşadığı iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti. Nikah sonrası eşi ile soluğu Bodrum'da alan Karayel, balayı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Youtube’daki ilk projesi için Tuhaf’la anlaşan ve “Bi Sorum Var!” programının yüzü olan İlber Ortaylı, programın yeni bölümünde 7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında oldukça zor anlar yaşadı…



