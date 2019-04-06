DeFacto’dan 'Kral Şakir’li' koleksiyon

İSTANBUL, (DHA)- HAZIR giyim markası DeFacto, son zamanların en popüler çizgi dizisi ‘Kral Şakir’ karakterlerini anlatan özel bir koleksiyon hazırladıklarını açıkladı. Özel koleksiyonda çizgi film karakteri Şakir, kız kardeşi Canan ile arkadaşları Necati ve Remzi yer alıyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, çocukların mutluluğunu yansıtan lisanslı koleksiyonlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. 3-8 yaş grubu için hazırlanan özel koleksiyonda çocukların çok sevdiği çizgi film karakteri Şakir, kız kardeşi Canan ile arkadaşları Necati ve Remzi'nin yer aldığı duyuruldu.

Tipik bir Türk ailesinin hikâyesini anlatan çizgi dizisi Kral Şakir karakterlerinin yer aldığı koleksiyona, firmanın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Varol Yaşaroğlu imzalı, bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir’in ailesi ve arkadaşları ile olan maceralarını anlatan, Mayıs 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan Kral Şakir, Grafi2000 Prodüksiyon tarafından yapılmış ve Cartoon Network Türkiye kanalında yayınlanan bir Türk çizgi dizisi.



