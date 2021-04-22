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Defalarca gözaltına alınıp serbest bırakılmış! Neron Ümit sonunda tutuklandı

22.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 yılda minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri olmak üzere birçok yeri kundaklayan Neron Ümit, her yakalanmasının ardından makamlarca serbest bırakılmıştı. Son olayın ardından yeniden yakalanan Neron Ümit, sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe sakinleri, tutuklama sonrası rahat nefes alabildi.

Defalarca gözaltına alınıp serbest bırakılmış! Neron Ümit sonunda tutuklandı

Kağıthane’nin çeşitli semtlerinde “Neron Ümit” lakaplı 30 yaşındaki Osman M., son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundaklamıştı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Cumartesi günü Hamidiye Mahallesi’nde bir binanın bodrum katını kundaklamıştı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda bodrum katın tinerle ateşe verildiğinin tespit edilmesi üzerine kundaklayan “Neron Ümit” lakaplı Osman M. (30) kıskıvrak yakalamıştı. Üst aramasında üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyette 4 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlenen ve Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “genel güvenliği tehlikeye sokma” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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MAHKEME HER DEFASINDA SERBEST BIRAKMIŞTI

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.

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İHA

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İstanbul Kağıthane

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