Defne Devlet Hastanesi nerede, açıldı mı? Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Defne Devlet Hastanesi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en ağır hasarı alan illerden biri olan Hatay'da hizmete açılacak. Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetkililer ve Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. İşte Defne Devlet Hastanesi ile ilgili detaylar...

DEFNE DEVLET HASTANESİ NEREDE?

Defne Devlet Hastanesi Hatay'ın Defne ilçesinde yapıldı.

Adresi Bostancık, 31160 Defne/Hatay olan Defne Devlet Hastanesi'nin 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; Defne Devlet Hastanesi'nin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadesini kullandı.

DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

300 yataklı hastane 21 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.



