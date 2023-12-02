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Değeri 2 milyon TL! Yakalayan balıkçı da şaşırdı: Hemen geri denize bıraktım

02.12.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Bartın'ın Amasra ilçesinde avlanan balıkçı Cem Yavuzyiğit, havyarı 2 milyon TL değerinde olan ve neslinin tükenmekte olduğu bilinen Sibirya Mersin balığı yakaladı ve o anları kameraya aldı. O bölgede bu balığa sık rastlanmadığını belirten balıkçı, "Hemen denize geri bıraktım. Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız." ifadelerini kullandı.

Bartın açıklarında avlanan bir balıkçı, havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Şaşıran balıkçı, nesli tükenme tehdidi altında bulunan balığı denize geri bıraktı.

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"KISA BİR SÜRE MİSAFİR ETTİM"

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında mezgit avına çıkan Cem Yavuzyiğit isimli bir balıkçı, Ahatlar mevkisinde havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığı yakaladı. Sibirya bölgesinde nehirlerin denize döküldüğü bölgelerdeki nehirlerde görülen balık ile hatıra videosu çeken Yavuzyiğit, balığı yeniden denize bıraktı. Bu sezon ikinci kez aynı balığa rastladığını belirten balıkçı Yavuzyiğit, "Aslında görünce çok şaşırdım. normalde bu bölgede bulunan bir balık değil. Bana ikinci defa denk geldi. Neslinin tükenmekte olduğunu bildiğim için çok kısa bir süre misafir ettim. Hemen denize geri bıraktım. Avlanması yasak olan balıkları avlarsak, bu farklı türleri koruyamazsak, hem Karadeniz'deki balık çeşitliliğini yok ederiz hem de gelecek kuşaklara daha verimsiz bir deniz bırakırız" diye konuştu.

Cem Yavuzyiğit ve beraberindeki balıkçılar, Sibirya Mersin balığını denize bıraktıktan sonra bölgedeki mezgit avına devam etti.

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