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Değeri 8 milyon lira! Patronundan alarak kaçtı

15.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te A.K. isimli şahıs, yanında şoför olarak çalıştığı yabancı uyruklu iş insanı S.N.A.M.'nin yaklaşık 8 milyon lira eden, 280 bin dolar ve 150 bin euro dolu çantasını alıp kaçtı. A.K. kısa sürede paralarla beraber yakalanarak gözaltına alınırken kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Değeri 8 milyon lira! Patronundan alarak kaçtı

Yabancı uyruklu S.N.A.M. isimli, iş insanı 4 sene önce ticaret yapmak için Türkiye'ye geldi. S.N.A.M., 12 Kasım Cumartesi günü yurt dışından gelen 280 bin dolar ile 150 bin euro dolu çantayı, şoförü A.K.'ye vererek Kapalı Çarşı'daki bir dövizciye götürüp bozdurmasını istedi.

ÇANTAYI ALARAK KAÇTI

Çantayı alarak Kapalı Çarşı'ya giden A.K., çantayla beraber kaçtı. Şoförüne ulaşamayan S.N.A.M., polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan polis, A.K.'nin çantayla birlikte kaçtığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi aynı gün içerisinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde para dolu çantayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan A.K.'nin kaçtığı anlar ise çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarşıda yürüyen A.K.'nin bir anda arkasına dönüp koştuğu anlar yer aldı.

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