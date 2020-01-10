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  4. Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen mega yat "Faith"e 200 bin litrelik yakıt ikmali yapılacak.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık olduğu belirtilen, 97 metre uzunluğundaki, Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki Cruise Port Limanı küçük iskeleye yanaştırıldı.

Fransa'nın Antibes Limanı'ndan çıktığı bildirilen "Faith" isimli yatın, 9 misafir kabini, 32 kişilik mürettebatı bulunuyor.

Yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuzu da bulunan yata, kıyıdaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

200 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ YAPILACAK

Lüks yata, yarın sabah 7 tankerle 950 bin liralık 200 bin litre yakıt ikmali yapılacağı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris Mega yat Faith yakıt ikmali

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