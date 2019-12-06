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Değerli kağıt ve harç bedellerinde artış yeniden değerleme oranında olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Değerli kağıt ve harç bedellerinde artış yeniden değerleme oranında olacak

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesinin değerli kağıt ve harç bedellerinin 2020'de yeniden değerleme oranında artacağı bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020'de T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

İlgili haberlerin "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
kimlik kartı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Sürücü Belgesi

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