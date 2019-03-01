Değişen güzellik algısı moda devi Victoria's Secret'a mağaza kapatma kararı aldırdı

MODA DEVİ ABD'DEKİ 53 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALDI

Bath & Body Works'e de sahip olan seksi iç çamaşırı markası Victoria's Secret yöneticileri, 2018 yılında 20 mağazasını kapatmıştı. 2019 yılında ise 53 kadar mağazasını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Satış performansı nedeniyle mağazalarını kapatan, sektöre yön veren firmanın geçtiğimiz yıl CEO'su Jan Singer'in istifa etmesi de şaşkınlık yaratmıştı. Markanın liderleri şimdi satış stratejilerini değiştirip değişmemek konusunda bir karar vermeyi düşünüyor.

Yöneticiler, Victoria Secret'in mağazacılıkta ilerlemeye odaklanmak istediklerini söyleyerek, 'her şey masada. Hiçbir kısıtlama yok. Finansal olarak kısıtlı değiliz sahip olabileceğimiz ve düşünebileceğimiz birçok farklı şeyimiz var' diye konuşuyorlar.

Lüks iç çamaşırı üreticisi Victoria's Secret'ın mağaza satışları 3 yıl içinde düşüş göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bunda yüzde 72 oranında düşüş gösteren firmanın rakip markalarla rekabet ediyor olması oldukça etkili. Victoria Secret, son yıllarda Aerie, Third Love ve Rihanna's Savage X Fenti gibi markaların sert rekabetiyle karşı karşıya kaldı.