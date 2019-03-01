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Değişen güzellik algısı moda devi Victoria's Secret'a mağaza kapatma kararı aldırdı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

İç çamaşırı devi Victoria's Secret satış performasının düşüklüğü nedeniyle 2018 yılında ABD'deki 20 mağazasını kapatmıştı. Firmanın şimdi de 53 mağazasını daha kapatacağı duyuruldu. Mağazaların kapanmasının nedeni olaraksa rakip firmaların her şekilde ve büyüklükte kadına hitap eden kapsayıcı pazarlama stratejilerinin olması gösterildi.

Değişen güzellik algısı moda devi Victoria's Secret'a mağaza kapatma kararı aldırdı

MODA DEVİ ABD'DEKİ 53 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALDI

Bath & Body Works'e de sahip olan seksi iç çamaşırı markası Victoria's Secret yöneticileri, 2018 yılında 20 mağazasını kapatmıştı. 2019 yılında ise 53 kadar mağazasını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

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Satış performansı nedeniyle mağazalarını kapatan, sektöre yön veren firmanın geçtiğimiz yıl CEO'su Jan Singer'in istifa etmesi de şaşkınlık yaratmıştı. Markanın liderleri şimdi satış stratejilerini değiştirip değişmemek konusunda bir karar vermeyi düşünüyor.

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Yöneticiler, Victoria Secret'in mağazacılıkta ilerlemeye odaklanmak istediklerini söyleyerek, 'her şey masada. Hiçbir kısıtlama yok. Finansal olarak kısıtlı değiliz sahip olabileceğimiz ve düşünebileceğimiz birçok farklı şeyimiz var' diye konuşuyorlar.

Lüks iç çamaşırı üreticisi Victoria's Secret'ın mağaza satışları 3 yıl içinde düşüş göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bunda yüzde 72 oranında düşüş gösteren firmanın rakip markalarla rekabet ediyor olması oldukça etkili. Victoria Secret, son yıllarda Aerie, Third Love ve Rihanna's Savage X Fenti gibi markaların sert rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

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Diğer firmalar her şekil ve boyuttaki kadına hitap ederken moda devi bu zamana kadar kendi belirlediği güzellik standartlarına göre ilerlemeyi tercih etti. Shopify'a göre, ThirdLove haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 347 satış artışı kaydetti.

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Şirket kayıtlarına göre, Aerie'nin yıllık aynı mağaza satışları 2015 ve 2018 yılları arasında her yıl çift haneli artış gösterdi.

13 Şubat'ta yayınlanan bir rapora göre, yıllık Victoria Secret defilesi için TV reytingleri izlenme sayısı 2014'ten 2017'ye, 9.12 milyon'dan 4.98 milyona düşmüş durumda.

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Firmanın pazarlama direktörü Ed Razek, trans model ve büyük bedenli modelleri şovunda çıkarmayacaklarını açıkladıktan sonra oldukça tepki toplamıştı.

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GÜZELLİK ALGISI DEĞİŞTİ, ARTIK DOĞAL OLAN TERCİH EDİLİYOR

Uzmanlar, kadınların artık güzellik hakkında daha ilerici görüşlere sahip olan şirketlerin giysilerinin altına daha rahat ve doğal olmayı tercih ettiğini söylüyor.

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Victoria's Secret Victoria's Secret mağaza kapatma

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