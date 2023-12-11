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  4. Dehşet anları kamerada! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

11.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Batman’da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Enis S., husumetlisinin oğlu F.D.'yi (14) babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D.'nin hastanede tedavisi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürerken, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. İşte detaylar...

Kan donduran olay, 28 Kasım’da Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden F. D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

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Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

(DHA)

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Batman silahlı saldırı
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