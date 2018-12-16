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Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 18:58 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane’de kaldırımda yürüyen bir adam, koşarak arkasından gelen yüzü maskeli bir zanlı tarafından silahla bacağından vuruldu. Yakın mesafeden bacağına isabet alan kurşunla yaralanan adam, kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Santral Caddesi üzerindeki kaldırımda yürüyen bir adam arkasından koşarak gelen yüzü maskeli kimliği belirsiz bir zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan adam, neye uğradığını şaşırdı. Adamı bacağından vuran yüzü maskeli kimliği belirsiz şahıs, silahı montunun içine koyarak hızla olay yerinden kaçtı.

KAGIT

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Adamın kanlar içerisinde kıvrandığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem inceleme yaptı. Kaldırım üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Görüntülerde, kaldırımda insanların yürüdüğü sırada adamın arkasından yüzü maskeli şahsın koşarak geldiği ve sonrasındaysa ateş ederek kaçıp kayıplara karıştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kağıthane saldırı

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