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  4. Dehşete düşüren anlar kamerada! Parkta tekme tokat dövüp gasp ettiler

Dehşete düşüren anlar kamerada! Parkta tekme tokat dövüp gasp ettiler

14.02.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 4 kişi, parkta tartıştıkları Erdal K.'yi aralarına alıp, başına kaskla vurarak tekme tokat dövdü. Erdal K.'yi bıçakla tehdit edip, telefonunu da gasbeden grup, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Erdal K.'nin şikayeti üzerine polisin gözaltına aldığı yaşı 18 yaşından küçük 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları

Dehşete düşüren anlar kamerada! Parkta tekme tokat dövüp gasp ettiler

Gaziantep'in Güvenlevler Mahallesi'ndeki parkta, yaşı 18 yaşından küçük olan 4 kişi ile Erdal K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce grup, banka oturan Erdal K.'yi tekme tokat dövdü. Yanlarında bulunan kask ile başına vurdukları Erdal K.'yi bıçak çekip tehdit ederek telefonunu da gasbeden grup, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Erdal K., olayın ardından polise giderek şikayette bulundu.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10.02.2022 tarihinde Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak, birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu, olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2'si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2'si ise serbest kalmıştır."

DHA

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