Dehşete düşüren görüntü: Banka kredisi ile aldığı kuzuları, başıboş köpekler parçaladı! 300 bin lira zararı var

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde besicilik yapan Bahri Daşdemir, sabah hayvanlarını kontrol için girdiği ahırında 30 kuzusunun başıboş köpekler tarafından telef edildiğini gördü. Hayvanlardan bazısının da aldığı darbelerle can çekiştiğini gören Daşdemir, durumu Melikgazi Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ahırdaki başıboş bir köpeği hayvan barınağına götürdü. Telef olan hayvanlar ise, iş makinesi yardımıyla toprağa gömüldü.

Banka kredisi çekerek aldığı kuzuların telef olması sonrası 300 bin lira zararı olduğunu ve bankaya kredi ödemesi yapması gerektiğini söyleyen Bahri Daşdemir mağdur olduğunu söyledi.

'GEÇİM KAYNAĞIMIZ BU KUZULARDI'

Üzgün olduğunu belirten Daşdemir, "Sabah hayvanları o şekilde görünce şok oldum. Bazısı da can çekişiyordu. Dünyam yıkıldı. Başıboş köpekler hayvanları telef etmiş. Banka kredisi ile almıştım. Benim evimin geçim kaynağı bu kuzulardı. Gelir kaynağım yok oldu. Çok mağdur oldum. Zararım 300 bin TL. Yetkililerin bu civarda önlem almasını ve kimsenin başına böyle bir şey gelmemesini istiyorum. Bugün, benim kuzularıma böyle oldu. Ama, Allah korusun bu hayvanlar sokakta gezen çocuklara ya da normal bir insana da bu şekilde zarar verebilirdi. Belediye ekipleri köpeklerden birini ahırda yakalayıp, götürdü. Bizim ödeme kaynağımız, gelir kaynağımız buydu. Bankanın ödeme zamanı geldiği zaman ben bu hayvanları satabileceğim ki, borcumu ödeyebileyim. Çok ciddi bir mağduriyetimiz var. Zararımın yetkililer tarafından karşılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





