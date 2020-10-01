Dehşete düşüren olay! Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin alıp, polise saldırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yakın Sokak'ta meydana geldi.

M.T., annesi R.T. ve kız kardeşi A.S. ile henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., annesi ve kız kardeşini darbederek, bıçakla rehin aldı. Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, M.T.'ye rehin aldığı kişileri ve bıçağı bırakması konusunda uyarıda bulundu. M.T. uyarılarına uymadı. Evden gelen çığlıklarla, M.T.'nin annesi ve kız kardeşini darbetmeye devam ettiğini duyan polis ekipleri, dairenin bulunduğu kata çıkarak, M.T.'den evin kapısını açmasını istedi. Bir süre sonra evin kapısını açan M.T., polislere bıçakla saldırdı. Polis ekipleri, M.T.'ye biber gazı sıkarak, binadan çıkmak için harekete geçti. Polis ekiplerini merdivenlerde kovalayan M.T., bir polisi bıçaklayacağı sırada tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan M.T., olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.