HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren olay! Eve giren hırsız ev sahibine kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay! Eve giren hırsız ev sahibine kabusu yaşattı

04.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Mehmet E.'yi, çıkan arbedede boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay! Eve giren hırsız ev sahibine kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pirinçlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesine gelen Mehmet E.(29), yatak odasından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine odaya giren Mehmet E., hırsızla karşılaştı.

Odada çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, kendisini yakalamaya çalışan ev sahibini bıçakla boynundan yaralayıp evden kaçtı. Bu sırada, olayı fark eden komşular yaralı Mehmet E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

ebf2388b70c02c0e1592072df9513ecf

Öte yandan, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimdeTarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde
ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bursa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.