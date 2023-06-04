Dehşete düşüren olay! Eve giren hırsız ev sahibine kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pirinçlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesine gelen Mehmet E.(29), yatak odasından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine odaya giren Mehmet E., hırsızla karşılaştı.

Odada çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, kendisini yakalamaya çalışan ev sahibini bıçakla boynundan yaralayıp evden kaçtı. Bu sırada, olayı fark eden komşular yaralı Mehmet E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

