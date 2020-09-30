Dehşete düşüren olay! Tefeciler, senet imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Operasyon için harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

2 METRELİK PİTON

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

'PİTON BOYNUMA VE KOLLARIMA DOLANDI'

Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istediği adı açıklanmayan bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, çarpıcı detayları anlattı. İş insanı ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" dedi.