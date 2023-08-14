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    4. Dehşete düşüren saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtuldu! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi... “Ne yapmam gerektiğini biliyordum”

    Dehşete düşüren saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtuldu! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi... “Ne yapmam gerektiğini biliyordum”

    14.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Almanya’da yaşayan 63 yaşındaki Andreas Kieling Romanya’da nadir görülen kuşları kaydetmek istedi. Ormanın derinliklerinde kuş sürülerini takip ettiği sırada Kieling bir ayının saldırısına uğradı. Kafa derisi yüzülen ve kaburgaları ezilen adam ayıyla güreşerek hayatta kalmayı başardı.

    Vahşi yaşam film yapımcısı 63 yaşındaki Andreas Kieling, Romanya’da nadir görülen kuşları çekmek istedi. Çekim yaptığı sırada Kieling bir anda karşısında 6 metre büyüklüğünde bir boz ayı gördü. Ayının kendisine saldırmak üzere olduğunu anlayan Kieling, kamerasının tripod tabanını ayının ağzına doğru tuttu. Ancak bu girişimi başarısız olunca ayı Kieling’i kaburgalarından ısırıp akciğerinin olduğu bölgeden yakaladı. Ölümcül saldırıda ayı Kieling’in kafasına tırmandı ve kafa derisini yüzerek kanlar içinde kalmasına neden oldu.

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    Bild’e konuşan Kieling, “Bugün bunun hakkında konuşabiliyorsam kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Dünyada böyle bir ayı saldırısından kurtulabilen tek kişi olabilirim. Ayı üstümdeyken boynumu koruyabildim. Eğer boynumu yakalamış olsaydı hiçbir şansım kalmazdı. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. En önemli nokta bayılmamak ve çığlık atmamak” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Almanya ayı saldırısı

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