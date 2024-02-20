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  4. Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul: Büyüme ivmesini daha da hızlandırdık

Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul: Büyüme ivmesini daha da hızlandırdık

20.02.2024 21:12 | Son Güncelleme:
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Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul "3.0 konsepti ile yenilenen mağazalarımızda modern tasarımlar ile müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hızla devam ediyoruz." açıklamasını yaptı. Özkul, büyüme ivmesini daha da hızlandırdıklarının altını çizerek hem cirosal hem de adetsel anlamda büyüyerek başarılarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Deichmann Türkiye CEO'su Atilla Özkul: Büyüme ivmesini daha da hızlandırdık

Deichmann’ın 3.0 konsept mağazaları sadece büyük şehirlerdeki “flagship mağazalarında değil; Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

CEO Atilla Özkul "Mağaza sayılarımızı arttırarak, ayrıca mevcut mağazalarımızı da yenileyerek hem dünya trendlerini yakalayan hem de modayı uygun fiyata sunan bir marka olarak perakende sektöründe ilerliyoruz" dedi.

Ayrıca, 2023 yılında büyüme ivmesini daha da hızlandırdıklarının altını çizerek hem cirosal hem de adetsel anlamda büyüyerek başarılarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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CEO Atilla Özkul "Global bir marka olarak Türkiye’de yıllardan beri yerel pazardaki tüketicilerin kültürel değerlerini, dinamiklerini, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarını önemsiyor ve yerelleşme stratejilerimizi buna göre belirliyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ MARKA YÜZÜ ZEHRA GÜNEŞ

Özkul, "Global tedarik ağımızın yanı sıra; Türkiye’de birçok yerel üretici ile çalışıyoruz ve ürün tedarikimizin büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den satın alarak gerçekleştiriyor; aynı zamanda çalıştığımız yerel üreticilerin globale açılmasına da yardımcı oluyoruz” diye ekledi.

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CEO Atilla Özkul "Voleybol milli takımımızın başarılarıyla adından sıkça söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş ile yeni bir iş birliğine imza attık." dedi. Özkul, reklam yüzü Zehra Güneş ile birlikte Deichmann markası olarak; Türk sporunu ve sporcuları her koşulda desteklediklerini dile getirdi.


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